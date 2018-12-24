Chery kaptan Umut'u geçti
Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor'da Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı. 17 hafta süren ilk yarıda Kayserispor'un en çok formasını giyen isim olan Chery, takımın da en çok gol atan futbolcusu olarak kaptan Umut Bulut'u geçti.
Ligin ilk yarısında 24 futbolcunun forma giydiği Kayserispor'da Tjaronn Chery, 17 maçın tamamında da oynadı. 1435 dakika sahada kalan Chery, takımın en uzun süre formasını giyen isim oldu. Erzurumspor maçında yedek olmasına rağmen oyuna girmeyen kaptan Umut Bulut ise 16 maçta 1420 dakika sahada kaldı. Atila Turan ise 1289 dakika oynayarak en çok oynayan üçüncü isim oldu. Ligin ilk yarısında en az süreyi alan isim ise 1 maçta 5 dakika ile Hakan Çıtak oldu.
Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan isimler ise üçüncü kaleci Vedat Karakuş ile sezon başında sakatlanan Oğuzhan Berber oldu.
- 24.12.2018 09:56
- Güncelleme: 24.12.2018 09:57
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eray şenol hocadan iyisi gelemez o yüzden kalmalı doğru dürüst takım kurun verin eline suç yönetimin eksik kadroyla buraya iyi gelindi harcamayın
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eda q7 medel atiba dışında tüm yabancılar yollanmalı yerlerine daha genç yıldız ve ya adayı katkı sağlayan oyuncular alınmalı önce transfer sonr
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Asıl dert golcü eksikliği
Toplam 1
Yorum
ŞEVKET TAKIM ÇUVALLA GOL YİYOR EKSİK GÖLCÜ İMİŞ YUH YANİ
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