Chery kaptan Umut'u geçti
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Chery kaptan Umut'u geçti

Chery kaptan Umut'u geçti

'un Hollandalı futbolcusu Chery, takım kaptanı 'u geride bıraktı.

'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran 'da Hollandalı futbolcu , takım kaptanı 'u geride bıraktı. 17 hafta süren ilk yarıda Kayserispor'un en çok formasını giyen isim olan Chery, takımın da en çok gol atan futbolcusu olarak kaptan Umut Bulut'u geçti.

Ligin ilk yarısında 24 futbolcunun forma giydiği Kayserispor'da Tjaronn Chery, 17 maçın tamamında da oynadı. 1435 dakika sahada kalan Chery, takımın en uzun süre formasını giyen isim oldu. Erzurumspor maçında yedek olmasına rağmen oyuna girmeyen kaptan Umut Bulut ise 16 maçta 1420 dakika sahada kaldı. Atila Turan ise 1289 dakika oynayarak en çok oynayan üçüncü isim oldu. Ligin ilk yarısında en az süreyi alan isim ise 1 maçta 5 dakika ile Hakan Çıtak oldu.

Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan isimler ise üçüncü kaleci Vedat Karakuş ile sezon başında sakatlanan oldu.

  1. 24.12.2018 09:56
  2. Güncelleme: 24.12.2018 09:57
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