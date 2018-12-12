Kayserispor’da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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’da hazırlıkları hız kazandı

Kayserispor’da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı

, ligin 15’inci haftasında konuk edeceği maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana U-21 takımı ile hazırlık maçı yapan futbolcularla sakatlıkları devam eden , Rotman ve Sakıb Aytaç katılmadı. Kondisyon ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla yürüme ve şut çalışması ile devam etti. Sarı kart cezası nedeniyle maçında oynamayan Tiago Lopes ile Atila Turan ise düz koşu yaptı.

  1. 12.12.2018 19:02
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