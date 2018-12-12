Kayserispor’da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı
Kayserispor, ligin 15’inci haftasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana U-21 takımı ile hazırlık maçı yapan futbolcularla sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Rotman ve Sakıb Aytaç katılmadı. Kondisyon ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla yürüme ve şut çalışması ile devam etti. Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayan Tiago Lopes ile Atila Turan ise düz koşu yaptı.
- 12.12.2018 19:02
-
Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
-
Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
-
MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray Schalke 04'e duacı!
Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
Kayserispor’da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.