Kayserispor'un kozu Chery olacak
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına gidecek Kayserispor'da Chery takımının en önemli kozu olacak. Chery ekstra idman ile kendisini maça hazırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Milli maçların sona ermesinden sonra gözler lige çevrildi. Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Geçen hafta sakatlığından ötürü takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve ekstra idmanlar ile formunu koruyan Tjaronn Chery, Alanya'da takımın en önemli kozu olacak.
Kayserispor forması ile 12 maçta görev alan ve 5 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Chery, Alanyaspor maçına kendisini sıkı hazırlıyor. Kondisyoner eşliğinde yaptığı antrenmanlar ile güçlenen Hollandalı futbolcu, "Alanyaspor maçı zor olacak. Kazanmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum" diyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Cumartesi günü oynanacak müsabakada Hollandalı Chery'e ilk 11'de forma vermeye hazırlanıyor.
- 21.11.2018 10:09
- Güncelleme: 21.11.2018 11:23
-
Trabzonspor evinin kralı!
Toplam 1
Yorum
bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
-
Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
-
Babel ayrılabilir!
Toplam 1
Yorum
Başaran Kulüp mali açıdan facia yaşıyor demir Ören’in borcu bu kadar gelire rağmen 4-5 e katlandı hala laf üretiyorlar son çok daha kötü geç kalma
Kayserispor'un kozu Chery olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.