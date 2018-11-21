Kayserispor'un kozu Chery olacak
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'un kozu Chery olacak

    Kayserispor'un kozu Chery olacak

    'de deplasmanına gidecek 'da Chery takımının en önemli kozu olacak. Chery ekstra idman ile kendisini maça hazırlıyor.

    'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Milli maçların sona ermesinden sonra gözler lige çevrildi. Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz 'a konuk olacak , hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Geçen hafta sakatlığından ötürü takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve ekstra idmanlar ile formunu koruyan Tjaronn Chery, Alanya'da takımın en önemli kozu olacak.

    Kayserispor forması ile 12 maçta görev alan ve 5 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Chery, Alanyaspor maçına kendisini sıkı hazırlıyor. Kondisyoner eşliğinde yaptığı antrenmanlar ile güçlenen Hollandalı futbolcu, "Alanyaspor maçı zor olacak. Kazanmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum" diyor.

    Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Cumartesi günü oynanacak müsabakada Hollandalı Chery'e ilk 11'de forma vermeye hazırlanıyor.

    1. 21.11.2018 10:09
    2. Güncelleme: 21.11.2018 11:23
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