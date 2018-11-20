PSG, iki süperstarından gelen haberle yıkıldı. Brezilya - Kamerun maçının 8. dakikasında Neymar, Fransa - Uruguay maçının 36. dakikasında ise Mbappe sakatlanarak oyundan çıktı.
Ligue 1'de fırtınalar estiren Paris Saint Germain (PSG), milli takımlara gönderdiği iki süperstarından gelen haberle yıkıldı.
Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı hazırlık maçının 8. dakikasında yıldız oyuncu Neymar sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Neymar, yerini Richarlison'a devretti.
Fransa'nın Uruguay ile oynadığı hazırlık maçının 36. dakikasında omzunun üzerine düşen Kylian Mbappe sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Mbappe yerine oyuna Florian Thauvin dahil oldu.
28 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına çok önemli bir maça çıkacak PSG'de iki yıldızın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
- 21.11.2018 00:12
- Güncelleme: 21.11.2018 00:20
-
Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
-
Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
-
Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
PSG'ye iki şok birden! Neymar ve Mbappe sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.