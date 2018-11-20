Ligue 1'de fırtınalar estiren Paris Saint Germain (PSG), milli takımlara gönderdiği iki süperstarından gelen haberle yıkıldı.

Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı hazırlık maçının 8. dakikasında yıldız oyuncu Neymar sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Neymar, yerini Richarlison'a devretti.

Fransa'nın Uruguay ile oynadığı hazırlık maçının 36. dakikasında omzunun üzerine düşen Kylian Mbappe sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Mbappe yerine oyuna Florian Thauvin dahil oldu.





28 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına çok önemli bir maça çıkacak PSG'de iki yıldızın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.