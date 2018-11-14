Kayserispor'da 4 futbolcu sınırda
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da 4 futbolcu sınırda

    Kayserispor'da 4 futbolcu sınırda

    Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 12 haftada 12 puanla 15.sırada yer alan ’da 4 futbolcu kart sınırında

    Ligin 13. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda , , Tjaronn Chery ve cezalısı 'in 3 sarı kartı bulunuyor.

    Bu 3 isimden Atila Turan, ve Rajko Rotman, Aytemiz Alanyaspor maçında görmesi halinde ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek ve ardından cezası tamamlamış olacak. Lopes, Trabzonspor maçında yeniden forma giyecek ve bu maçta sarı kart görmesi halinde 15.haftasında deplasmanda oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

    1. 14.11.2018 13:31
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