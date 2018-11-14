Kayserispor'da 4 futbolcu sınırda
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 12 haftada 12 puanla 15.sırada yer alan Kayserispor’da 4 futbolcu kart sınırında
Ligin 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Atila Turan, Rajko Rotman, Tjaronn Chery ve kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes'in 3 sarı kartı bulunuyor.
Bu 3 isimden Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu ve Rajko Rotman, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca Galatasaray maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek ve ardından cezası tamamlamış olacak. Lopes, Trabzonspor maçında yeniden forma giyecek ve bu maçta sarı kart görmesi halinde 15.haftasında deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
- 14.11.2018 13:31
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MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
Kayserispor'da 4 futbolcu sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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