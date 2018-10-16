Kayserispor'da Şamil Çinaz şoku!
Kayserispor’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku.
Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Asamoah Gyan, Artem Kravets ve Deniz Türüç'ün yanı sıra Şamil Çinaz da eklendi. Üst adalesinde zorlanma olan Şamil Çinaz, hafta sonu forma giyemeyecek. Şamil'in tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor. Şamil Çinaz ligin 10.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Şamil Çinaz, geride kalan 8.hafta sonunda 4 maçta forma giydi. 134 dakika süre alan Şamil Çinaz 1 kırmızı kart gördü.
Öte yandan Ukrayna Milli takımımda sakatlanan Artem Kravets 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik heyet Medipol Başakşehir maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor.
- 16.10.2018 10:52
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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