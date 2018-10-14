Chery gol sayısını artıracak! – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    gol sayısını artıracak!

    <a href="/index/chery?id=f48a6733-3f76-4816-a306-2a737693b1c5" class="" rel="tag">Chery</a> gol sayısını artıracak!

    'un, ekibi Hengfeng'den kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Tjaronn , daha fazla gol atmak istediğini ifade etti.

    'un, ekibi Hengfeng'den kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Tjaronn , daha fazla gol atmak istediğini ifade etti. 8 haftada 3 kez ağları sarsan 30 yaşındaki Hollandalı, "Benim için yeterli değil daha fazla atmak istiyorum. Atacağıma da inanıyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu.

    1. 14.10.2018
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