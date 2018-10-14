Chery gol sayısını artıracak!
Kayserispor'un, Çin ekibi Hengfeng'den kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Tjaronn Chery, daha fazla gol atmak istediğini ifade etti.
Kayserispor'un, Çin ekibi Hengfeng'den kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Tjaronn Chery, daha fazla gol atmak istediğini ifade etti. 8 haftada 3 kez ağları sarsan 30 yaşındaki Hollandalı, "Benim için yeterli değil daha fazla atmak istiyorum. Atacağıma da inanıyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu.
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