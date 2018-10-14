Kayserispor'un, Çin ekibi Hengfeng'den kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Tjaronn Chery, daha fazla gol atmak istediğini ifade etti. 8 haftada 3 kez ağları sarsan 30 yaşındaki Hollandalı, "Benim için yeterli değil daha fazla atmak istiyorum. Atacağıma da inanıyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu.