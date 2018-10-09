Umut Bulut’a Rize yarıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’a yarıyor

    <a href="/index/umut-bulut?id=b760fc89-f949-44ed-9b8c-b62d08c8b018" class="" rel="tag">Umut Bulut</a>’a <a href="/index/rize?id=3ef103b2-9805-4d6f-8855-b4911def54db" class="" rel="tag">Rize</a> yarıyor
    kaptanı , ilk hafta 'a gol attıktan sonra uzun süren suskunluğunu 'de ağlarını havalandırarak bozdu. 2-2 sona eren maçta takımının öne geçtiği golü filelerle buluşturan tecrübeli santrfor, yeşil-mavililere de kariyerindeki 9. golünü attı.
    1. 9.10.2018
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