Kone’den sonra Rotman – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’den sonra

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    Rize maçının 12. dakikasında VAR'dan gören Kayserisporlu Rajko , ligde en erken kırmızı gören oyunculardan birisi oldu. Bu sezon en erken gören futbolcu Bakary oldu. Ankaragücü'lü , Erzurumspor maçında 8. dakikada oyundan atılmıştı.
    1. 9.10.2018
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