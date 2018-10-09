Rize maçının 12. dakikasında VAR'dan kırmızı kart gören Kayserisporlu Rajko Rotman, ligde en erken kırmızı gören oyunculardan birisi oldu. Bu sezon en erken kırmızı kart gören futbolcu Bakary Kone oldu. Ankaragücü'lü Kone, Erzurumspor maçında 8. dakikada oyundan atılmıştı.
- 9.10.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
-
Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Kone’den sonra Rotman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.