Her şey var kazanan yok
Kayserispor ile Çaykur Rizespor 4 gol, 2 kırmızı kart, 1 penaltının olduğu mücadeleden birer puanla ayrıldı
'MÜCADELEMİZ İYİYDİ'
Kayseri'nın? hocası Ertuğrul Sağlam, kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini kaydeden Sağlam, "Eksik isimler de dönünce daha iyi olacağız" dedi.
'BİR PUAN KÖTÜ DEĞİL'
Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ise zorlu bir deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Buruk, "Kazanabilirdik. İkinci golü erken bulabilsek maçı koparabilirdik. Yine de 1 puan kötü değil" dedi.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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