Her şey var kazanan yok
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Her şey var kazanan yok

    Her şey var kazanan yok

    ile 4 gol, 2 kırmızı kart, 1 penaltının olduğu mücadeleden birer puanla ayrıldı

    ile Rize arasında oynanan maç nefes kesti... Ligde zor günler geçiren iki ekibin kapışmasında puanlar paylaşıldı: 2-2. İki takımın da onar kişi bitirdiği maçta 12'de Rotman, 45'te Samudio kırmızı kart gördü. Gol düellosunda ilk öne geçen Rize oldu. Karadeniz ekibi 25. dakikada Saadane ile golü buldu. 62'de kazanılan penaltıyı Chery ile gole çeviren , 73'te de müthiş bir kafa vuruşu yapan ile öne geçti. 86'da ise Ali Çamdalı yaklaşık 25 metreden skoru yeniden eşitledi. Kayseri 3 hafta sonra puanla tanıştı, Rize ise ligdeki 4. beraberliğini aldı.

    'MÜCADELEMİZ İYİYDİ'


    Kayseri'nın? hocası , kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini kaydeden Sağlam, "Eksik isimler de dönünce daha iyi olacağız" dedi.

    'BİR PUAN KÖTÜ DEĞİL'


    Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ise zorlu bir deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Buruk, "Kazanabilirdik. İkinci golü erken bulabilsek maçı koparabilirdik. Yine de 1 puan kötü değil" dedi.
    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her şey var kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN