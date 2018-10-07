Her şey var kazanan yok









Kayserispor ile Çaykur Rizespor 4 gol, 2 kırmızı kart, 1 penaltının olduğu mücadeleden birer puanla ayrıldı Kayseri ile Rize arasında oynanan maç nefes kesti... Ligde zor günler geçiren iki ekibin kapışmasında puanlar paylaşıldı: 2-2. İki takımın da onar kişi bitirdiği maçta 12'de Rotman, 45'te Samudio kırmızı kart gördü. Gol düellosunda ilk öne geçen Rize oldu. Karadeniz ekibi 25. dakikada Saadane ile golü buldu. 62'de kazanılan penaltıyı Chery ile gole çeviren

'MÜCADELEMİZ İYİYDİ'

Kayseri'nın? hocası

'BİR PUAN KÖTÜ DEĞİL'

Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ise zorlu bir deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Buruk, "Kazanabilirdik. İkinci golü erken bulabilsek maçı koparabilirdik. Yine de 1 puan kötü değil" dedi.

ile Rize arasında oynanan maç nefes kesti... Ligde zor günler geçiren iki ekibin kapışmasında puanlar paylaşıldı: 2-2. İki takımın da onar kişi bitirdiği maçta 12'de Rotman, 45'te Samudio kırmızı kart gördü. Gol düellosunda ilk öne geçen Rize oldu. Karadeniz ekibi 25. dakikada Saadane ile golü buldu. 62'de kazanılan penaltıyı Chery ile gole çeviren Kayseri , 73'te de müthiş bir kafa vuruşu yapan Umut Bulut ile öne geçti. 86'da ise Ali Çamdalı yaklaşık 25 metreden skoru yeniden eşitledi. Kayseri 3 hafta sonra puanla tanıştı, Rize ise ligdeki 4. beraberliğini aldı.Kayseri'nın?hocası Ertuğrul Sağlam , kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini kaydeden Sağlam, "Eksik isimler de dönünce daha iyi olacağız" dedi.Rize Teknik Direktörü Okan Buruk ise zorlu bir deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Buruk, "Kazanabilirdik. İkinci golü erken bulabilsek maçı koparabilirdik. Yine de 1 puan kötü değil" dedi. 7.10.2018 Etiketler: Çaykur Rizespor, Umut Bulut, Kayserispor, Ertuğrul Sağlam, Kayseri







