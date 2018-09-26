Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da mesaisi sürüyor

    Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

    'in 7. haftasında ile karşılaşacak olan 'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

    Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi , oyuncularıyla bir süre konuştu. Daha sonra ısınma hareketi ile devam eden antrenmanda futbolcular, top ile çalışarak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
    - karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 6 haftada Kayserispor 8 puanla puan cetvelinde 11. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer alıyor.
    1. 26.9.2018 20:26
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