Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 6 haftada Kayserispor 8 puanla puan cetvelinde 11. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer alıyor.
- 26.9.2018 20:26
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
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