Kayseri’de Varela şoku! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’de Varela şoku!

    Kayseri’de Varela şoku!
    'yI konuk edecek 'de, ilk iki haftada takımın en iyi isimleri arasına giren 'nın şoku yaşanıyor. İki maçta 1 asist yapan, 33 yaşındaki Portekizli sol açığın baldırındaki problem nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
    1. 25.8.2018
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