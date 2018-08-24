Kayserispor hazır kıta
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarınki Yeni Malatya maçına hazır olduklarını söyledi. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını belirten Bedir, "Ligde bizi bundan sonra zorlu maçlar bekliyor. Ancak, ligin en çok topa sahip olan ve gol yememiş tek takımıyız" diye iddialı konuştu.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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