Kayserispor hazır kıta – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    hazır kıta

    Kayserispor hazır kıta
    Başkanı , yarınki Yeni maçına hazır olduklarını söyledi. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını belirten Bedir, "Ligde bizi bundan sonra zorlu maçlar bekliyor. Ancak, ligin en çok topa sahip olan ve gol yememiş tek takımıyız" diye iddialı konuştu.
    1. 24.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN