Sağlam, 11 yıl sonra kazandı
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Sağlam, 11 yıl sonra kazandı

    Sağlam, 11 yıl sonra kazandı

    , eski teknik direktörü ile yıllar sonra galip gelmeyi başardı. Sağlam, çatısı altında 11 yıl sonra kazandı.

    'de yıllardır mücadele veren , bu sezon ile maçlarına katılmayı hedefliyor. Sumudica ile yolları ayırdıktan sonra ile bu sezona merhaba diyen , ilk resmi maçında da 3 puanı aldı.
    Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, 3 puanı 2 golle alırken Ertuğrul Sağlam, 11 sezon sonra gediği 'de galibiyete kucak açtı. Kayserispor ile son lig maçına 25 Mayıs 2007 yılında çıkan Ertuğrul Sağlam, o gün eski takımı 'de 3-0 mağlup etmişti. O sezon Kayserispor'un başında çıktığı 34 lig maçında 13 galibiyet 12 beraberlik 9 yenilgi alan Ertuğrul Sağlam, sezon bitiminde uzun yıllar formasını giydiği 'a teknik direktör olarak gitmişti.


    48 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor'dan sonra sırasıyla Beşiktaş, (2 sezon), , Yeni Malyatyaspor ve Tractor Sazi takımlarında görev yaptı.


    Bu sezon da Kayserispor'un başarısı için tek dökmeye başlayan Ertuğrul Sağlam, "Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. 11 yıl sonra Kayserispor'la maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ederek camiayı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

    1. 14.8.2018 11:41
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