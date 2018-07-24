Kayserispor Tjaronn Chery ile anlaştı! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ile anlaştı!

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> <a href="/index/tjaronn-chery?id=2f785b28-602c-4e8f-b93e-f93475d352e6" class="" rel="tag">Tjaronn Chery</a> ile anlaştı!

    , listesinde yer alan ve 'de forma giyen ile prensipte anlaştı!

    Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen oyuncu hakkında konuşan Başkan Erol Bedir, "Chery'nin transferi an meselesi. Ancak sözleşme imzalanmadan oldu bitti diyemeyiz. Şu anda 'dayız. Son detayları yüz yüze görüşüp, imza için 'den gelmesini bekliyoruz" dedi.
    Sarı kırmızılıların bir süredir 'da kamp yaptığını hatılatan Bedir, 'in Guizhou ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak kulübüyle olan durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

    ile sözleşme yapmak için 'den dönüşünü beklediklerini kaydeden Bedir, '' için heyecan yaratan bir olacak. Ryan Mendes, sözleşmesini uzatmayıp, ayrılınca, bir kanat oyuncusu arayışımız vardı'' diye konuştu.

    1.70 boyunda olan vatandaşı , forvet arkasında ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. kariyerinde daha önce QPR, Groningen, Den Haag, Emmen, Twente, Roosendaal ve Cambuur takımlarında forma giydi.

    1. 24.7.2018 11:44
    2. Güncelleme: 24.7.2018 15:11
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