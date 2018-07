Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen oyuncu hakkında konuşan Başkan Erol Bedir, "Chery'nin transferi an meselesi. Ancak sözleşme imzalanmadan oldu bitti diyemeyiz. Şu anda Hollanda'dayız. Son detayları yüz yüze görüşüp, imza için Çin'den gelmesini bekliyoruz" dedi.

Sarı kırmızılıların bir süredir Hollanda'da kamp yaptığını hatılatan Bedir, Çin'in Guizhou ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak kulübüyle olan durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Tjaronn Chery ile sözleşme yapmak için Çin'den dönüşünü beklediklerini kaydeden Bedir, ''Kayserispor için heyecan yaratan bir transfer olacak. Ryan Mendes, sözleşmesini uzatmayıp, ayrılınca, bir kanat oyuncusu arayışımız vardı'' diye konuştu.



1.70 boyunda olan Hollanda vatandaşı Tjaronn Chery, forvet arkasında ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tjaronn Chery kariyerinde daha önce QPR, Groningen, Den Haag, Emmen, Twente, Roosendaal ve Cambuur takımlarında forma giydi.