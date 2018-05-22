Kayseri ‘kurt’ oldu – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ‘kurt’ oldu

    Kayseri ‘kurt’ oldu
    tarafından yapılan anketler sonrasında, Erciyes dağı olan kulübün sembol figürünün 'Kurt' olarak belirlendiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pars, Yılkı Atı ve Kurt olarak belirlenen semboller için yapılan ankette; %64'le kurt figürünün seçildiği duyuruldu.
    1. 22.5.2018
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