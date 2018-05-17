Ertuğrul Sağlam öncelikle kiralık oyunculara karar verecek – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    öncelikle kiralık oyunculara karar verecek

    Ertuğrul Sağlam öncelikle kiralık oyunculara karar verecek

    'da teknik direktörlük görevine getirilen , sarı-kırmızılı oyuncularla tanıştıktan sonra  çalışmalarına başlamak üzere 'a döndü.

    'un yarın 'da oynayacağı sezonun son maçına gitmeyecek. Sağlam, 'a dönerek, çalışmalarını başlatacak. Formalite maçı özelliği taşıyan karşılaşmada takımın başında antrenör Hakan Ertürk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte, transferde öncelikle kiralık olarak oynayan 3 oyuncunun durumu ele alınacak.

    Ertuğrul Sağlam'ın teknik ekibinde ise Gökhan Geylani, Öztürk Tanrıbilir, Şahin Uysal, Erdem Yılmazer, Utku Yörükoğlu ve sarı-kırmızılı yönetim tarafından belirlenecek Kayserili bir antrenör yer alacak.

    KİRALIK OYUNCULAR KONUSU ÖNCELİKLİ ELE ALINACAK
    Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın iç ve dış transferde öncelikle sarı-kırmızılı takımda bu sezon kiralık olarak top koşturan kanat oyuncusu Amorim, santrfor Stolkoviç ve orta saha oyuncusu Badji hakkında kararı beklenecek. , bu kiralık oyuncuların durumlarına göre şekillenecek.

    ?Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezonla ilgili transfer politikasını, Ertuğrul Sağlam'ın oyun şekli üzerine kurgulayacaklarını söyledi. Bedir, ''Geride bıraktığımız sezonda oyuncularımızın performansı belli. Ertuğrul hoca ve teknik ekibi bunları tek tek değerlendirecek. Sonrasında transfer çalışmalarımız başlayacak. Bu arada gidecek oyuncular da belli olacak'' dedi.

    1. 17.5.2018 10:45
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