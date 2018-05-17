Ertuğrul Sağlam öncelikle kiralık oyunculara karar verecek
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı oyuncularla tanıştıktan sonra transfer çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a döndü.
Kayserispor'un yarın Malatya'da oynayacağı sezonun son maçına Ertuğrul Sağlam gitmeyecek. Sağlam, İstanbul'a dönerek, transfer çalışmalarını başlatacak. Formalite maçı özelliği taşıyan karşılaşmada takımın başında antrenör Hakan Ertürk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte, transferde öncelikle kiralık olarak oynayan 3 oyuncunun durumu ele alınacak.
Ertuğrul Sağlam'ın teknik ekibinde ise Gökhan Geylani, Öztürk Tanrıbilir, Şahin Uysal, Erdem Yılmazer, Utku Yörükoğlu ve sarı-kırmızılı yönetim tarafından belirlenecek Kayserili bir antrenör yer alacak.
KİRALIK OYUNCULAR KONUSU ÖNCELİKLİ ELE ALINACAK
Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın iç ve dış transferde öncelikle sarı-kırmızılı takımda bu sezon kiralık olarak top koşturan kanat oyuncusu Amorim, santrfor Stolkoviç ve orta saha oyuncusu Badji hakkında kararı beklenecek. Dış transfer, bu kiralık oyuncuların durumlarına göre şekillenecek.
?Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezonla ilgili transfer politikasını, Ertuğrul Sağlam'ın oyun şekli üzerine kurgulayacaklarını söyledi. Bedir, ''Geride bıraktığımız sezonda oyuncularımızın performansı belli. Ertuğrul hoca ve teknik ekibi bunları tek tek değerlendirecek. Sonrasında transfer çalışmalarımız başlayacak. Bu arada gidecek oyuncular da belli olacak'' dedi.
- 17.5.2018 10:45
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mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Ertuğrul Sağlam öncelikle kiralık oyunculara karar verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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