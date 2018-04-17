Erol Bedir: "Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz"
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 3 maçlık galibiyet hasretine Gençlerbirliği karşısında son verdiklerini ve bu çıkışlarını Medipol Başakşehir'den de puan ya da puanlar alarak sürdürmek istediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle takımda yeniden olumlu bir hava oluştuğunu ifade etti.
Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını, Medipol Başakşehir'e odaklandıklarını dile getiren Bedir, "Benim kanaatime göre bu saatten sonra ligde güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Gençlerbirliği ligden düşme adayı ama Galatasaray'ı yeniyor. Bu hafta neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla biz, Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Her iki takımın da ligde hedefleri olduğunu aktaran Bedir, "Bu maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Onlar da şampiyon olmak için bizi yenmek zorundalar. Sahada top oynuyorsunuz, kim iyi oynuyorsa, kim daha iyi o maça yoğunlaşıyorsa o takım puanları alıyor. Artık takımlar arasında kalite farkı da kalmadı. İnşallah bu maçta çok isteyen biz olacağız ve puan alacağız. Ligde kalan maçlarda 10 puan alırsak Avrupa hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:56
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Erol Bedir: "Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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