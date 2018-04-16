Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Avrupa hedefimiz sürüyor''
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle Avrupa hedeflerini sürdürdüklerini, cuma günü de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan puanla dönmek istediklerini söyledi.
Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında ikinci yarının en zor maçlarından birini oynadığını belirten başkan Bedir, ''Gençlerbirliği can derdinde, biz Avrupa hedefi derdindeydik. Gençlerbirliği'nin yaşadıklarını geçtiğimiz sezon biz de yaşadık, Allah yardımcıları olsun. Hep söylüyoruz, ligde kalan haftalarda kolay maç yok. Ligin boyu kısaldı. Cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçı da öyle. Onlar liderlik, biz ise Avrupa hedefi peşindeyiz. O nedenle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Perşembe günü kafilemiz, İstanbul deplasmanına bu amaçla gidecek. Şu anda Varela'nın sakatlığı sürüyor. Kana Bıyık'ın durumu ise henüz belli değil" dedi
"SUMUDİCA'NIN ON BİR KONUSUNDA İŞİ ZOR"
Amorim ile Boldrin'in Romanya'da aynı takımda birlikte top koşturduklarını ve Kayserispor'da ilk kez Gençlerbirliği maçında birlikte onbirde yer aldıklarını söyleyen başkan Erol Bedir, ''Sahadaki tüm oyuncularımız başarılı bir performans gösterdi. Ancak Amorim-Boldrin ikilisi çok daha farklıydı. Mendes'in cezası bitti. Güray'ın da sakatlığı geçti. O nedenle teknik direktörümüz Sumudica'nın sahaya sürecek 11 konusunda işi çok zor. Forvette Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Kravets'in 3'ü de formda'' diye konuştu.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:47
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Avrupa hedefimiz sürüyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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