Kayserispor yarın Trabzon yolcusu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    yarın yolcusu

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a> yarın <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a> yolcusu

    kafilesi yarın  aktarmalı olarak 'a gidecek.

    'in 28'inci haftasında , cumartesi günü saat 16:00'da 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı kafile karşılaşma için yarın aktarmalı olarak 'a gidecek. 'da kart cezası bulunan Oleksandr Kucher ile sakatlığı devam eden Badji kafilede yer almayacak.

    ? karşısında farklı yenilginin şokunu atlatan Kayserispor'da, kalecisi Silviu Lung ile Christian Sapunaru'nun cezaları sona ererken boğaz enfeksiyonu nedeniyle maçı öncesi antibiyotik tedavisi gören ve bu nedenle karşılaşmada forma giyemeyen Lopes de iyileşti. Trabzonspor, hazırlıklarının yapıldığı dünkü idmanda sakatlık geçiren Varela'nın ise durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

    ?Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın kalan tüm maçlarına galibiyet iddiasıyla çıkacağını ve Avrupa kupalarına katılmayı çok arzuladığını söyledi. Bedir, ''Fenerbahçe maçı sonrası teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuştuk. Onlar da taraftarımız gibi, yönetimimiz gibi, teknik kadromuz gibi Avrupa kupalarına kalmayı çok arzuluyorlar. Onun için Trabzonspor maçı dahil, kalan tüm karşılaşmalarımıza galibiyet için çıkacağız'' dedi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:22
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