Kayserispor yarın Trabzon yolcusu
KAYSERİSPOR kafilesi yarın İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gidecek.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Kayserispor, cumartesi günü saat 16:00'da Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı kafile karşılaşma için yarın İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gidecek. Kayserispor'da kart cezası bulunan Oleksandr Kucher ile sakatlığı devam eden Badji kafilede yer almayacak.
?Fenerbahçe karşısında farklı yenilginin şokunu atlatan Kayserispor'da, Trabzonspor kalecisi Silviu Lung ile Christian Sapunaru'nun cezaları sona ererken boğaz enfeksiyonu nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi antibiyotik tedavisi gören ve bu nedenle karşılaşmada forma giyemeyen Lopes de iyileşti. Trabzonspor, hazırlıklarının yapıldığı dünkü idmanda sakatlık geçiren Varela'nın ise durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
?Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın kalan tüm maçlarına galibiyet iddiasıyla çıkacağını ve Avrupa kupalarına katılmayı çok arzuladığını söyledi. Bedir, ''Fenerbahçe maçı sonrası teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuştuk. Onlar da taraftarımız gibi, yönetimimiz gibi, teknik kadromuz gibi Avrupa kupalarına kalmayı çok arzuluyorlar. Onun için Trabzonspor maçı dahil, kalan tüm karşılaşmalarımıza galibiyet için çıkacağız'' dedi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:22
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OFLİİİ OLAAA AĞAOĞLU BUNLARMİYDİ O ÇOK İŞ BİLEN YÖNETİCİ KADRON.ULA BUNLARIN DENENMİŞLİĞİ VAARRR.EVVELİYATLARI BELLİ.ÇÖKÜŞÜN BAŞ MİMARLARI.YAZIIIIK
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BEŞİKTAŞ DOĞRU DİYORSUN AHMET EFENDİ DÜNYALARI ALACAK KADAR PARANIZ VAR SEN KALK İSMAİL KÖYBAŞINI AL ATIFI AL GÜLDÜRME ADAMI GELECEK OLSA ROBEN GELİR
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