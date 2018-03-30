"Fenerbahçe şampiyonluk, biz ise Avrupa hevesindeyiz" – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    " şampiyonluk, biz ise hevesindeyiz"

    "<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> şampiyonluk, biz ise <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a> hevesindeyiz"

    ? Başkanı , " hayalimiz için kiminle oynarsak oynayalım kazanmak zorunda olduğumuz dönemlerden geçiyoruz" dedi.

    Başkanı ile sarı-kırmızılı futbolcu , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligin 28'inci haftasında pazartesi günü 'yi saat 20:00'de konuk edecek olan 'da Başkan , "Karşılaşma hakeminin kim olduğu önemli değil. Biz bütün hakemlere güveniyoruz. Ümit Öztürk, bildiğimiz dürüst, gördüğünü çalan bir hakem. İnşallah bu maçta da öyle olur. Her yönetici ve sporsever, 'hakeme fazla iş düşmesin, ön planda olmasın. ön planda olsun' ister. Ben de onu arzu ediyorum. Pazartesi günü rakibimizle oynayacağız. Fenerbahçe'nin liderle arasında 6 puan var. Bizimle de Fenerbahçe arasında 7 puan var. Onlar şampiyonluk, biz ise hevesindeyiz. Umarım istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.

    "AVRUPA HAYALİMİZ İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
    Süper Lig'in bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Başkan Bedir, "Bütün takımlar aynı düşüncededir. Puan cetvelinin ortalarında olan birkaç takım dışındaki bazı takımların kümede kalma, bazı takımların şampiyonluk çabaları, bizim gibi bazı takımların da kupalarına katılma hedefi var. Avrupa hayalimiz için kiminle oynarsak oynayalım kazanmak zorunda olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Bu hafta da böyle bir maça çıkacağız. Özellikle son haftalarda oyunumuz veya performansımızla ilgili ufak tefek lafların konuşulduğu ortamda şampiyonluk yaşamış bir takımıyla oynamak bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olur inşallah umduğumuzu buluruz" şeklinde konuştu.

    DENİZ TÜRÜÇ: "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
    Sarı-kırmızılı takımın ikinci kaptanı ise "İnşallah iyi bir maç olur. Üç puan almak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

    ?FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
    Süpor Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketlerni ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Kayserispor idmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirdi.

    Romanya kampında olan ve Fenerbahçe maçında cezalı durumda bulunan Silviu Lung ile Cristian Sapunaru'nun yanı sıra omzundaki kas yırtığı sebebi ile ameliyat olan Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmanda yen almadı. Hafif sakatlığı bulunan Tiago Lopes ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:53
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