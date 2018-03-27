"Değerlendirmeleri sezon sonunda yapmalıyız" – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    "Değerlendirmeleri sezon sonunda yapmalıyız"

    "Değerlendirmeleri sezon sonunda yapmalıyız"

    Kulüp Başkanı , yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Değerlendirmeleri sezon sonunda yaparsak takımımıza iyilik yapmış oluruz" dedi.

    Kulüp Başkanı , kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Bedir, "2 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de kendi evimizde şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, onu şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi, Kayserispor'umuzun puan kaybetmesi de bizi, Avrupa kupalarına taşıyacak toplam puan hedefimiz konusunda sıkıntıya sokacak ve sonraki maçlarımız daha da zorlu geçecektir. Dolayısıyla, her iki takımında mutlaka kazanması gereken bir müsabaka bizi beklemektedir. Süper ligin 2'inci yarısı başladıktan sonra oynanan 9 maç göz önüne alındığında, , , ve takımımızın da içinde olduğu 8 takım ilk yarıya oranla eksik puan toplamış, 3 takım durumunu korumuş, alt sıradaki 6 takım ise ikinci yarıyla birlikte ilk 9 haftada daha fazla puan toplamışlardır. Bu da göstermektedir ki, ikinci yarıyla birlikte ilk yarıdaki güç dengeleri bütün takımlar için değişmiş olup, artık kolay veya zor takım kalmadığı gibi, sahaya çıktığında mutlaka galip gelebilecek takım da bulunmamaktadır. İlk yarıda da böyle idi, ancak takımların birbirini daha iyi tanıması, devre arası takviyelerle birlikte ceza ve sakatlıkların takımları etkilemesi de takımlar arası mesafeyi iyice yakınlaştırdı. Bulunduğumuz ortam ve diğer takımların durumu ne olursa olsun, Kayserispor olarak ikinci yarıyla birlikte ortaya koyduğumuz Avrupa hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Buna rağmen, bazı yazarların veya sayıları az da olsa bazı taraftarlarımızın bu konuda umutsuz olduklarını beyan ederek takımımızın moralini olumsuz etkileyecek açıklamalar da bulunmalarının takımımıza hiçbir faydası bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

    Yönetimin sadece maçları değil, bütün antrenman ve özel durumları takip ettiğini kaydeden Erol Bedir, şunları söyledi:
    "Yönetimimiz önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten, bundan sonraki 8 haftalık süreci de çok yakinen takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir. Bir yandan; hedeflerimiz doğrultusunda amansız mücadele edip, her türlü maddi-manevi problemle boğuşarak,teknik anlamda veya oyuncu bazında tespit ettiğimiz yanlışları günübirlik düzeltmeye çalışırken, diğer yandan; iyi veya eksik yanlarımızla ilgili asıl değerlendirmenin sezon sonunda yapılmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Bu itibarla, Kayserispor sevdalılarının, önümüzdeki 8 maçta, içeride-dışarıda, güçlü-zayıf ayırımı yapmadan takımlarının arkasında durmalarını istiyorum.

    Kayserispor'umuzun Avrupa'ya gideceğine inanan taraftarlarımızın, sezon sonuna kadar takımlarına destek olmasını, 'ya gidemeyeceğini düşünen hemşehrilerimizin ise en azından başarıya inananlara saygı adına olumsuz açıklamalar yapmayıp, takımda az da olsa, moral bozukluğuna neden olmamalarını rica ediyorum. Her maç için ayrı ayrı eleştiri veya övgüler yapabiliriz. Ancak yensekte, yenilsekte, olumlu veya olumsuz düşünceler, oynanan maçla birlikte geride kalmalı, hedef önümüzdeki ilk maç olmalıdır.Toplu değerlendirmeleri, sezon sonunda yaparsak takımımıza iyilik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü, sezon bitimine yaklaştığımız bu haftalarda; ceza vermenin, kadro dışı bırakarak takımı eksik bırakmanın, teknik bazı tedbirler düşünmenin önümüzdeki hedeflerimize hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi 'Siz bu işi yapamazsınız', 'Avrupa'ya gidemezsiniz' gibi söylemlerin de Kayserispor'umuza bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan takımımızın önündeki tek ve gerçek gayesi olan; Avrupa'ya gitme hedefini olumsuz bazı düşüncelerle kafalarından silmeye çalışmanın kime faydası vardır ? Bu tavır teknik heyeti ve büyük çoğunluğu AVRUPA'ya inanmış oyuncularımızı negatif etkilemez mi? Başkan olarak ben ve yönetimim inanıyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımız inanıyor. Büyük taraftarımız inanıyor. İnşallah bu inançlı takım ve camia sezon sonu istediği sonucu alacak, kendisine inananlara büyük bir sevinç yaşatacak ve iyi niyetli oldukları halde takımımızın son haftalardaki istikrarsız performanslarından dolayı sıkıntılarını dışarı vuran az sayıdaki hemşehrilerimizin de alkışını hak edecektir."

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:28
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