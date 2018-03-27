"Değerlendirmeleri sezon sonunda yapmalıyız"
Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Değerlendirmeleri sezon sonunda yaparsak takımımıza iyilik yapmış oluruz" dedi.
Yönetimin sadece maçları değil, bütün antrenman ve özel durumları takip ettiğini kaydeden Erol Bedir, şunları söyledi:
"Yönetimimiz önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten, bundan sonraki 8 haftalık süreci de çok yakinen takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir. Bir yandan; hedeflerimiz doğrultusunda amansız mücadele edip, her türlü maddi-manevi problemle boğuşarak,teknik anlamda veya oyuncu bazında tespit ettiğimiz yanlışları günübirlik düzeltmeye çalışırken, diğer yandan; iyi veya eksik yanlarımızla ilgili asıl değerlendirmenin sezon sonunda yapılmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Bu itibarla, Kayserispor sevdalılarının, önümüzdeki 8 maçta, içeride-dışarıda, güçlü-zayıf ayırımı yapmadan takımlarının arkasında durmalarını istiyorum.
Kayserispor'umuzun Avrupa'ya gideceğine inanan taraftarlarımızın, sezon sonuna kadar takımlarına destek olmasını, UEFA'ya gidemeyeceğini düşünen hemşehrilerimizin ise en azından başarıya inananlara saygı adına olumsuz açıklamalar yapmayıp, takımda az da olsa, moral bozukluğuna neden olmamalarını rica ediyorum. Her maç için ayrı ayrı eleştiri veya övgüler yapabiliriz. Ancak yensekte, yenilsekte, olumlu veya olumsuz düşünceler, oynanan maçla birlikte geride kalmalı, hedef önümüzdeki ilk maç olmalıdır.Toplu değerlendirmeleri, sezon sonunda yaparsak takımımıza iyilik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü, sezon bitimine yaklaştığımız bu haftalarda; ceza vermenin, kadro dışı bırakarak takımı eksik bırakmanın, teknik bazı tedbirler düşünmenin önümüzdeki hedeflerimize hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi 'Siz bu işi yapamazsınız', 'Avrupa'ya gidemezsiniz' gibi söylemlerin de Kayserispor'umuza bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan takımımızın önündeki tek ve gerçek gayesi olan; Avrupa'ya gitme hedefini olumsuz bazı düşüncelerle kafalarından silmeye çalışmanın kime faydası vardır ? Bu tavır teknik heyeti ve büyük çoğunluğu AVRUPA'ya inanmış oyuncularımızı negatif etkilemez mi? Başkan olarak ben ve yönetimim inanıyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımız inanıyor. Büyük taraftarımız inanıyor. İnşallah bu inançlı takım ve camia sezon sonu istediği sonucu alacak, kendisine inananlara büyük bir sevinç yaşatacak ve iyi niyetli oldukları halde takımımızın son haftalardaki istikrarsız performanslarından dolayı sıkıntılarını dışarı vuran az sayıdaki hemşehrilerimizin de alkışını hak edecektir."
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:28
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aman diyoruz bu transfer komitesi artık transfer yapmasın , gördük iki sezondur yaptıkları transferleri.
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Josef de Souza'ya kafa izni!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Josef çok yorulmuştu , bir golü , bir asisti olmayan , ileriye bir pas atamayan adama sezon sonuna kadar izin verse daha iyi olurdu.
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Everton Ozi’nin peşini bırakmıyor
Toplam 2
Yorum
Bence Orta Sahada cok Alternatif var Zaten üste Besiktasa oyun kurucu sosa tip oyuncu lazim driblling güclü ve kreatif bir oyuncu lazim
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