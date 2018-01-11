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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a mesaj var

    Kayserispor’a mesaj var
    'un başında sezonun ilk yarısına damga vuran Sumudica, takımdan ayrılacağı iddialarına çok net yanıt verdi. Katar'dan maaşının 5 katı teklif alan Rumen hoca, "Mukavelemde 500 bin euro'luk bir madde var. Ancak buradan ayrılmayacağımı söyledim. Beni göndermek istemezlerse, maddeyi 1-2 milyon euro'ya çıkarırlar. Gitmem daha da zor olur" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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