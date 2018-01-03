 Kayseri’den iki bomba – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kayseri’den iki bomba

    Kayseri’den iki bomba

    İsimleri sır gibi saklanan iki yıldızın D.Kiev’den Kravets ve Craiova’dan Gustavo olduğu öğrenildi

    KAYSERİSPOR, Ukrayna ve Romanya'ya çıkarma yaptı. İsmi sır gibi saklanan D.Kiev'den Artem Kravets ve Romanya'da U.Craiova'dan Gustavo'yla anlaşılması durumunda futbolcular Antalya kampına katılacak. Kayseri'nin Ukrayna Milli Takım kaptanlığını yapan stoperi Kucher'in de transferinde aracı olduğu, kontratı sezon sonu bitecek 28 yaşındaki Kravets, bu sezon 15 maçta 5 golle oynadı. 2019'da sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Gustavo ise, 21 maçta 10 gol, 3 asist yaparken, 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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