 Mendes, Kayserispor tarihine geçti – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Mendes, tarihine geçti

    Mendes, Kayserispor tarihine geçti

    'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Antalyaspor'u 3-1 yendiği maçta takımının 3. golünü kaydeden , sarı kırmızılıların Kadir Has Stadı'ndaki 250. golünü atarak kulüp tarihine geçti.

    Dün akşam oynanan ve 'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında 'in 88. dakikada attığı gol, Kayserispor'un Kadir Has Stadı'nda attığı 250. golü olarak kulüp tarihine geçti. Fransa'nın Lille takımından transfer edilen Mendes, son haftalardaki başarılı performansıyla da adından söz ettiriyor.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:15
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