 Sumudica’dan 2 değişiklik – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sumudica’dan 2 değişiklik

    Sumudica’dan 2 değişiklik
    KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, geçen hafta 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde iki zorunlu değişiklik yaptı. Rumen hoca, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Şamil ile bu maçta çıkan olaylar sonucu 1 maç men cezası alan Deniz Türüç'ün yerine Boldrin ile Kucher'e şans tanıdı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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