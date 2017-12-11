Sumudica’dan 2 değişiklik

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, geçen hafta 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde iki zorunlu değişiklik yaptı. Rumen hoca, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Şamil ile bu maçta çıkan olaylar sonucu 1 maç men cezası alan Deniz Türüç'ün yerine Boldrin ile Kucher'e şans tanıdı.