Kayerispor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının biletleri yarın satışa sunulacak.

Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin üst sırasını ilgilendiren ve iki formda ekibin karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Oynanacak karşılaşmanın ev sahibi biletlerinin ise Passolig tarafından yarın 11.00'de satışa sunulacağı bildirildi. Ayrıca misafir tribün biletlerinin de Perşembe günü saat 11.00'de satışa çıkacağı belirtildi. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:



Güney Alt-Üst: 20 TL

Doğu Üst: 30 TL

Doğu Alt: 50 TL

Batı Üst: 30 TL

Batı Alt: 80 TL

Kuzey Üst: 20 TL

Misafir: 20 TL



Öte yandan Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sponsor destekli kombine bilet sahibi olan taraftarlara uyarılarda bulunuldu. Kamuoyu bilgilendirme başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz tarafından başlatılan ve 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacağı ilan edilen kulübümüze gelen talepler doğrultusunda süresi yine kulübümüzce birkaç defa uzatılan sponsor destekli kombine bilet yükleme işlemi süresi 06.12.2017 (Yarın) akşam saat 17.00 itibariyle sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müraacatlarda bilet yüklemeleri bu kartlar için yapılamayacaktır. Herhangi bir mağduriyet ve kargaşa yaşanmaması için maç ve seyirci yoğunluğu dikkate alınarak yükleme yaptıracak taraftarlarımızın bu tarihten önce yüklemelerini yapmalarını önemle hatırlatmak istiyoruz.



Pazar günü Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15. haftasında sahamızda karşılaşacağımız Beşiktaş maçı öncesi sezonluk loca tahsis edilen taraftarlarımızın Türkiye Futbol Federasyonu ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanacak kurallar gereği bir sıkıntı yaşamamaları için loca isim bildirim listelerini loca kapasitelerini aşmamak, izleyicilerin Passolig kartlarının bulunması ve kullanım sürelerinin uygun olması şartlarına haiz olarak en geç 09.12.2017 Cumartesi günü saat 13.00'a kadar kulübümüze iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde çıkması muhtemel problemlerden kulübümüz sorumlu olmayacaktır."