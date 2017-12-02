 Kayserispor telafiyi Alanya’da yapacak – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kayserispor telafiyi Alanya’da yapacak

    Kayserispor telafiyi Alanya’da yapacak
    LİGDE 5 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, pazartesi Alanya deplasmanında ter dökecek. Evinde Başakşehir'le 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir, Varela'nın da iyileşmesiyle takımda sakat futbolcularının kalmadığını vurgularken, "Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanları, Alanya deplasmanında telafi etmek istiyoruz" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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