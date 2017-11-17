 “25 puanın üzerine çıkarsak yeni hedeflerimiz olacak” – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    “25 puanın üzerine çıkarsak yeni hedeflerimiz olacak”

    “25 puanın üzerine çıkarsak yeni hedeflerimiz olacak”

    Kulübü Başkanı , “Biz devre arasında hedeflediğimiz 25 puanın üzerine çıkarsak hocamızla görüşüp, takıma takviyeler yapıp başka hedefler koymayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

    Başkanı , takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Takımdaki futbolcularının transferlerle ilgili bir teklif almadıklarını ve göndermek istemediklerini belirten Bedir, "Ancak futbol kulüplerinde transfer tabu değildir. Oyuncular alınır da satılır da. Biz devre arasında hedeflediğimiz 25 puanın üzerine çıkarsak hocamızla görüşüp, takıma takviyeler yapıp başka hedefler koymayı düşünüyoruz. Devre arasında veya yeni sezonda oyuncularımıza gelecek teklifler olursa onları da çekinmeden açık yüreklilikle tartışırız ve bizden oyuncu isteyen kulüplerden de futbolcu talep edebiliriz. Sadece bizim üzüldüğümüz konu basın organlarında yer alan bir takım medya mensupları bizim oyuncularımızı bir yerlere yakıştırıyor ve o takımlardaki oynamayan oyuncuları da sanki takas edilecekmiş gibi bize öneriyorlar. Bunlar bir takım uydurma asparagas haberler. Keşke bunu yapmasalar" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:59
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