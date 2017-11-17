“25 puanın üzerine çıkarsak yeni hedeflerimiz olacak”
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Biz devre arasında hedeflediğimiz 25 puanın üzerine çıkarsak hocamızla görüşüp, takıma takviyeler yapıp başka hedefler koymayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
uzman antrönör yav boşuna kasmayın oranız buranız yırtılır.spor olsun diye haftada 1 maça çıkın yeter. çünkü suni şampiyon belli.beşiktaşta avrupaya yönel
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 15
Yorum
Yerli İşte yerli futbolcu gez toz eğlen, az çalış yatarak çok para ol sonra yabancı kuralını eleştir, gerçek bu yerli futbolcular kalitesiz.
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Kriz kapıda!
Toplam 5
Yorum
analist yav ne krizi ne stresi relax olun rahat olun. haftada 1 maça çıkın yeter boşuna kasmayın suni şampiyon zaten belli.seneye lobinizi ayarlayın
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