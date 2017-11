Sarı-Kırmızılı takım Kadir has Stadı'nda oynadığı 6 maçta topladığı 14 puan ile iç saha performansları göz önüne alındığında ikinci sıraya yerleşti. Kayserispor , ligde geride kalan 11 haftada topladığı 19 puan ile 4. sırada kendine yer buldu. Sarı-Kırmızılı takımın bu başarısında en büyük rol ise hiç kuşkusuz iç saha maçlarında aldığı iyi skorlar oldu. Kayseri ekibi bu sezon Kadir Has Stadı'nda 6 maça çıktı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Kayserispor böylece ligde kendisine üst sıralarda yer bulabilmiş oldu. Bu sezon Kadir Has Stadı'nda ilk maçını ligin 2. haftasında Göztepe A.Ş ile oynayan Kayserispor, bu maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Ardından ligin 3. haftasında Osmanlıspor ile oynayan Kayserispor sahadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı. Ardından ligin 5. haftasında Antalyasporu konuk eden ekip sahadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. Bu maçın ardından Kadir Has'ta ligin 7. haftasında Bursaspor'u 3-1 ile geçen ekip ardından 9. haftada Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Son olarak kendi sahasında Trabzonspor'u konuk eden Kayserispor bu maçtanda 0-0 eşitlikle ayrılarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini almış oldu. Kayserispor, kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen 4 takımdan biri olurken, aldığı iki beraberlik sonucu sadece 4 puan kaybetmiş oldu. Kayserispor iç saha maçlarında 10 gol aterken, kendi kalesinde ise 4 gol gördü.Ligin kalan haftalarında kendi sahasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor takımlarını konuk edecek olan Kayserispor, bu üç maçtanda en iyi sonuçları alarak yükselişini sürdürmek istiyor. Kayserispor'un Kadir has Stadı'nda aldığı başarıların karşılğında dış karnesi ise pek paklak değil. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda 5 puan toplayabildi. Deplasmanlarda bu sezon 5 maça çıkan Kayserispor sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Buna karşılık 5 puan toplayan Sarı-Kırmızılı ekip dış saha performansları göz önünde bulundurulduğunda Süper Lig'de yer alan 18 takım arasında kendisine 10. sırada yer buldu.