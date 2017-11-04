"Hakemlerden sadece biraz saygı bekliyorum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, takımın performansından son derece memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda oyunu domine eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu." dedi.

İkinci yarının tamamında Kayserispor'un etkin bir futbolu oynadığını ve hakemin maçta bariz hatalar yaptığını savunan Sumudica, şunları kaydetti:

"Benim saçlarım gün gittikçe beyazlıyor çünkü futbol için çalışıyorum. Maç bittiğinde sahadaki futbolcular kadar yorgun oluyorum. Sadece birazcık saygı istiyorum. Bugün gerçekten hakemin sahada yanlış kararlar verdiğine inanıyorum. Sadece saygı bekliyorum. Ben nasıl saygı gösteriyorsam o saygıyı ben de bekliyorum. Orada kesin bir penaltı vardı. Bu penaltı ile Kayserispor 2 puan daha kazanacaktı. Deniz 4. sarı kartı gördü. Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Aynı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu aynı hareketi yaptı ama kart görmedi. İkinci yarıda da Trabzonspor kalecisi futbol oynamaktan çok uzaktı. Hakem kaleciyi bir kere dahi uyarmadı. Ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece bana saygı duyulmasını istiyorum. Çünkü Kayserispor futbolu gerçekten oynayan en iyi takımlardan biri."

-Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı gol yemeden tamamlamalarının iyi bir şey olduğunu söyledi.

Süper Lig'de en iyi çıkış yapan takımlardan biriyle karşılaştıklarını dile getiren Çalımbay, "Bizim buradaki bütün amacımız galibiyetti. Buraya galibiyet için geldik ama maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik. Defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey. İlk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey." diye konuştu.

Sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen hücum oyuncularını bu maçta aradıklarını aktaran Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle iyi oynayan defansın forvetlerinin de iyi oynaması gerekiyordu. Hücumda çoğalmamız gerekiyordu ama istediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda sakatlanıp oyundan çıkan arkadaşlarımızın da etkisi fazlaydı. Çünkü oyuncu değiştirme şansımız da kalmadı. Zaten hücum açısından eksiklerimiz çoktu ama kendi açımızdan görmemiz gereken şeyleri bu müsabakada gördük. İnşallah kalan 6 maçımızı iyi şekilde bitirip, devre arasını da iyi bir şekilde değerlendirerek daha iyi bir takım olacağız. Hem hücumda hem defansta iyi şeyler yapan, üreten bir takım olacağız. Şu anda tek düşündüğümüz kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek.