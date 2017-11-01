Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:

Sarı-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, ligde her maçın zor geçtiğini, 11. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasının da bunlardan biri olacağını dile getirdi.

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, "Lige iyi başlayamadılar. Rakibimizle yapacağımız maç çok zor olacak. Ancak adım gibi eminim, taraftarlarımızın desteğiyle rakibin üstüne baskıyı kurup galibiyeti alacağız." dedi.

Kendi sahalarında çok iyi maçlar oynadıklarını vurgulayan Sumudica, "Eğer bu maçı da alırsak, söz verdiğim gibi Kayserispor ligde ilk 8 arasında olur." diye konuştu.

Ligin 10. haftasında Fenerbahçe ile yaptıkları karşılaşmaya da değinen Rumen teknik adam, sarı-lacivertli ekibin attığı ilk gol öncesi kendi oyuncuları Deniz Türüç'e yapılan hareketin faul olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Bu pozisyon sonrası rakibin atağında golü yedik. Deniz Türüç'ün pozisyonunda hakemin maçı durdurması gerekirdi. Durdurmadı ve sonra 1-1 oldu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Sonra herkes sinirlendi ve 2 gol yedik. İyi bir geri dönüş yaparak 3-3'ü yakaladık. Hak ettiğimiz bir puandı. Eğer takım, yönetim, taraftar, şehir olarak bütünleşirsek bu takım büyük olmayı hak eder."

- Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor, 11. haftada Trabzonspor ile 4 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, haftanın ilk antrenmanında dar alanda pas ve şut çalışması yaptı.