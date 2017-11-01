Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor gibi güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ve kendi evlerinde oynayacakları bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, "Lige iyi başlayamadılar. Rakibimizle yapacağımız maç çok zor olacak. Ancak adım gibi eminim, taraftarlarımızın desteğiyle rakibin üstüne baskıyı kurup galibiyeti alacağız." dedi.
Kendi sahalarında çok iyi maçlar oynadıklarını vurgulayan Sumudica, "Eğer bu maçı da alırsak, söz verdiğim gibi Kayserispor ligde ilk 8 arasında olur." diye konuştu.
Ligin 10. haftasında Fenerbahçe ile yaptıkları karşılaşmaya da değinen Rumen teknik adam, sarı-lacivertli ekibin attığı ilk gol öncesi kendi oyuncuları Deniz Türüç'e yapılan hareketin faul olduğunu savunarak, şunları söyledi:
"Bu pozisyon sonrası rakibin atağında golü yedik. Deniz Türüç'ün pozisyonunda hakemin maçı durdurması gerekirdi. Durdurmadı ve sonra 1-1 oldu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Sonra herkes sinirlendi ve 2 gol yedik. İyi bir geri dönüş yaparak 3-3'ü yakaladık. Hak ettiğimiz bir puandı. Eğer takım, yönetim, taraftar, şehir olarak bütünleşirsek bu takım büyük olmayı hak eder."
- Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Kayserispor, 11. haftada Trabzonspor ile 4 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı takım, haftanın ilk antrenmanında dar alanda pas ve şut çalışması yaptı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:09
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 15
Yorum
MEHMET ŞAMPİYONLUĞA BEN DAHİL ARTIK ÇOK KİŞİ İNANMIYOR KARDEŞ. BİR YILI DAHA KAYBETTİK. KOCA BİR YILI. YAZIK .
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 8
Yorum
aslan aykut hoca daha deneme yanılmalarla puan kayıplarına devam ediyor. fos.takım kurmayı bilmiyor. aatıf ve ekiciyi oynatmıyor.korkak oyun fos
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Karabükspor kötü gidişata rağmen umutlu
Toplam 2
Yorum
cskn Ara transferde 5-6 oyuncu kesinlikle şart ..şuan ligin en kötü takımı, ligden düşeceğini tahmin ettiğim Osmanlıspor'dan bile 3 yedik
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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