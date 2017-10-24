 F.Bahçe, Trabzon fark etmez – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    F.Bahçe, Trabzon fark etmez

    F.Bahçe, Trabzon fark etmez

    Konya zaferiyle 4. sıraya çıkan Kayseri’de Başkan Erol Bedir, “F.Bahçe, Trabzonspor fark etmez. Biz bu futbolumuzu oynayalım kim olursa olsun yenilmez değildir” dedi

    KONYA'yı evinde 2-1 yenerek puanını 17 yapan Kayseri, 4. sıraya yükselmenin keyfini yaşıyor. Kadir Has'ta bileği bükülmeyen sarı kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir, F.Bahçe ve Trabzon maçlarında da futbolcularından başarı beklediğini söyledi. Güçlü rakiplerine gözdağı veren Bedir, "F.Bahçe, Trabzon fark etmez. Biz bu futbolumuzu oynayalım kim olursa olsun yenilmez değildir. Büyük, küçük takım herkes herkesi yener. Futbolda önemli olan inanmak ve mücadele etmektir. Biz hem inanıyoruz, hem güveniyoruz" diye iddialı konuştu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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