Masouras atağı

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Yılport Samsunspor iddialı bir kadro kurmak isterken gündeme gelen isim taraftarları heyecanlandırdı. Kırmızı- şimşekler, rotasını Yunanistan'a çevirip, Olympiakos ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Georgios Masouras'ı radarına aldı. 29 yaşındaki yıldız sol açıkla temas kuran Karadeniz ekibi, transferi gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorluyor. Daha önce Trabzonspor'un da peşinde olduğu Yunan kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerin, kısa bir süre içerisinde netleştirilmesi planlanıyor.

2 KEZ SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Futbol kariyerinde daha önce ülkesi dışına hiç çıkmayan Masouras, kırmızı-beyazlılarda toplam 210 maçta boy gösterirken, 47 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon oynadığı 46 karşılaşmada 5 gol, 4 asist katkısı sağladı. Aynı zamanda sağ kanatta da görev alabilen tecrübeli yıldız, 33 kez giydiği Yunanistan Milli Takımı formasıyla 6 da gol kaydetti. Başarılı futbolcu, Pire ekibiyle 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında iki sezon üst üste sezonun oyuncusu seçildi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU