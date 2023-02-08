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Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Son dakika haberleri... Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, depreme Hatay'da yakalandıklarını söyledi ve yaşadıklarını Fransız basınına anlattı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:25
Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin ardından Kasımpaşa'nın yıldız ismi Fode Koita yaşadıklarını Fransız gazetesi L'Equipe'e anlattı.

Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Fode Koita, Hatayspor maçı sonrası henüz Hatay'da bulunduğunu ve geceyi şehirde geçirdiklerini iletti.

Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Koita, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Bir an önce çıkmam gerektiğini biliyordum. Ancak, büyük depremin hemen ardından güçlü bir artçı şok hissettim." dedi.

Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

32 yaşındaki Gineli yıldızı "Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olması ve çökmemesi oldu. Aşağıya doğru hızlı şekilde indik ve otobüse sığındık. Çok soğuktu. Üşüyen çocuklar vardı. Acele şekilde aşağıya indikleri için düzgünce giyinememişlerdi" diyerek sözlerini noktaladı.

Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Koita, otele dönmesi yasaklandığı için oradaki çocuklarla ilgilendiğini ve paniklerini azaltmak için çabaladığını belirterek sözlerini noktaladı.

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