Kasımpaşa depreme Hatay'da yakalandı! Fode Koita o anları anlattı

Koita, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Bir an önce çıkmam gerektiğini biliyordum. Ancak, büyük depremin hemen ardından güçlü bir artçı şok hissettim." dedi.