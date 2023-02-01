Kasımpaşa Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.



KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇININ 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Tirpan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mortadha, Fall

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Kasımpaşa - Giresunspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.