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Kasımpaşa Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Giresunspor ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede iki takımda 3 puan için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa - Giresunspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:00
Kasımpaşa Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.


KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇININ 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Tirpan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mortadha, Fall

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Kasımpaşa - Giresunspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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