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Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı hakemi Mete Kalkavan açıklaması! "Herşeyin Farkındayız"

Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada sonuca etki eden hakem hatalarının yaşandığını ileri sürerek, 2. haftadaki Fenerbahçe müsabakasını yöneten Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:38 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:40
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı hakemi Mete Kalkavan açıklaması! "Herşeyin Farkındayız"

Kulübün internet sitesinden "Her şeyin farkındayız!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Çok iyi niyetle başladığımız yeni sezonun ilk iki haftasında, geçen sezon da futbolumuzda sıkça rastladığımız, maçın neticesine tesir eden hakem hatalarının yine tekrarlandığını görmekteyiz." denildi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, sonraki maçta Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak Fenerbahçe ile sahamızda oynadığımız maçta ülkemizde artık kronik hale gelen hakem sorunlarından birine daha tanık olduk. Kasımpaşa'ya karşı art niyetli tutumları sabit olan Mete Kalkavan, son oynanan Fenerbahçe maçında bunlara bir yenisini eklemiştir. Oyuncumuz Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyonun benzeri rakip kale önünde yaşandığında Mete Kalkavan'ın çifte standardı devreye girmiş ve rakip oyuncuya kırmızı kart es geçilmiş; hatta bu duruma isyan eden oyuncumuz Hajradinovic sarı kartla cezalandırılmıştır. Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor maçında oyuncumuz Eren Elmalı'nın burnunun kırılmasına göz yuman Kalkavan, yine aynı sezon oynanan Fenerbahçe maçında 90+1'de yediğimiz golde futbolcumuz Spajic'e yapılan faule 'devam' demiş ve yenilgiyi getirmişti."

İlk haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'a da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Başakşehir maçında da futbolcumuz Mortadha Ben Ouannes'in ayak tarak kemiği kırılarak oyundan çıkmasına neden olan faulde; hakem Ali Palabıyık'ın, bir kırmızı kartı daha görmezden gelerek pozisyonu VAR'dan inceleme gereği duymamasını da unutmadık. Türk futbolunda, şanlı tarihiyle 100 yılı deviren Kasımpaşa Spor Kulübü olarak her sezon uğradığımız hakem skandallarının sadece hata olarak geçiştirilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Büyük taraftarı ile Kasımpaşa camiası, her şeyin farkındadır. Son olarak Türk futbolunun kimi yeteneksiz, art niyetli hakemlerle nereye ulaşacağı konusunda endişeli olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna deklare etmek istiyoruz."

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