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Demirspor'u Muleka yıktı

Paşa, penaltı da kaçırdığı maçta Şimşekler’e darbe indirdi. Demir’de Balotelli kırmızı gördü.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Demirspor'u Muleka yıktı

Ligin iki flaş ekibi Kasımpaşa ve Adana Demirspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Paşa, henüz 11'de Doğucan'ın golüyle öne geçti. 45+1'de Muleka farkı ikiye çıkardı. 45+3'te ise Doğucan'a faul yapan Balotelli, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve lider Trabzon'la sahalarındaki maçta forma giyemeyecek.

EVİNDE 3'TE 3 YAPTI

Kasımpaşa, 2. yarıya da hızlı başladı. 53'te kazanılan penaltıda Hadergjonaj, Muriç'e takıldı. 63'te Muleka, 2. kez ağları sarstı. 72'de Mustafa Kapı, ligde çıktığı ilk maçta oyuna girdikten 12 saniye sonra penaltı yaptı. Umut sonucu ilan etti: 4-0. Lacivert-beyazlılar evinde 3'te 3 yaparken, Demirspor 3 maç sonra kaybetti.

KASIMPAŞA'YA UĞURLU GELDİ!

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4 golle geçerek 11. galibiyetine imza attı. Altyapı Antrenörü Sami Uğurlu, ligde son sırada devraldığı Paşa'da 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 2,1 puan ortalaması yakaladı.

İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, farklı yenilgiye üzüldü. İtalyan hoca, "Üzücü bir performans sergiledik. Hızlı bir şekilde toparlanıp istediğimiz hedefe ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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