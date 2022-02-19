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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:27
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki Arnavutluk asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Her şey için teşekkürler Loret Sadiku. Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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