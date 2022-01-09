Kasımpaşa nefes aldı

Kasımpaşa, Hatayspor'u erken bulduğu gollerle adeta nakavt etti. Henüz 1. dakikada, Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric golü buldu: 1-0. 6'da Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-0.

ONUR'UN GOLÜ YETMEDİ

50. dakikada sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0. 75'te Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

KONSANTRASYON SORUNU

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın başında konsantrasyon problemi yaşadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Kötü başladık. 6 dakikada 2 gol yiyince geri dönmesi zor oluyor. Haftaya oynanacak maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KAZANMAYI HAK ETTİK

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, "Erken gollerle skoru elde etmek bizim için çok iyi oldu. Kasımpaşa bulunduğu yeri hak etmeyen bir camia. Maçlarımızı kazanarak en üst sıraya çıkmak istiyoruz. Kazanmayı hak ettik" dedi.