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Kasımpaşa - Konyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika Kasımpaşa Konyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 7. hafta kapanıç gününde Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:07
Kasımpaşa - Konyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Bol gole sahne olan zorlu karşılaşmada, konuk takım 18. dakikada Ahmed Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor, bu golün 3 dakika sonrasında 21'de Sardar Gürler'le farkı 2'ye çıkardı.

Bu dakikadan sonra oyuna ortak olan Kasımpaşa, 29'da Michal Travnik ile farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda penaltı kazanan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada Umut Bozok'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

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