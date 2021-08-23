Son dakika: Galatasaraylı Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber, sarı kırmızılıların yeni kontrat imzalamaya yanaşmadığı Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu. Buna göre Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri
Kasımpaşa HaberleriGiriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:38Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:48
Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.
TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.