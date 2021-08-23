Haberler Kasımpaşa Son dakika: Galatasaraylı Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu!

Son dakika: Galatasaraylı Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber, sarı kırmızılıların yeni kontrat imzalamaya yanaşmadığı Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu. Buna göre Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:38 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:48
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