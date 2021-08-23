Son dakika spor haberi: Gigi Becali'den flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Galatasaray'a sattım"

Süper Lig'e galibiyetle başlayan G.Saray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Orta saha mevki için yeni bir ismi kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Aslan'ın liste başı isimlerinden olan Olimpiu Morutan için yeni gelişmeler yaşanıyor.

FCSB forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına verdiği röportajda "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek" ifadelerini kullandı.