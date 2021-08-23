Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gigi Becali'den flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Galatasaray'a sattım"

Son dakika spor haberi: Gigi Becali'den flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Galatasaray'a sattım"

Son dakika spor haberi... Transfer temaslarını sürdüren Galatasaray'ın liste başı isimlerinden olan Olimpiu Morutan için FCSB kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına flaş açıklamalarda bulundui. Becali yaptığı açıklamada Moruntan için "G.Saray'a sattım" derken, transferin detaylarını da açıkladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:41
Son dakika spor haberi: Gigi Becali'den flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Galatasaray'a sattım"

Süper Lig'e galibiyetle başlayan G.Saray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Orta saha mevki için yeni bir ismi kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Aslan'ın liste başı isimlerinden olan Olimpiu Morutan için yeni gelişmeler yaşanıyor.

FCSB forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanı Gigi Becali Romanya basınına verdiği röportajda "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek" ifadelerini kullandı.

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