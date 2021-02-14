Haberler Kasımpaşa Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Fuat Çapa'dan penaltı isyanı!

maçı sonrası 'dan penaltı isyanı!

deplasmanında mücadelenin son anlarına 1-1 eşit giren , 89. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltıdan attığı gol sonucu sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın 54. dakikada Kevin Varga'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti ancak hakem Erkan Özdamar müsabakayı devam ettirdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü , maçın ardından penaltı isyanında bulundu. İşte o sözler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:52
Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Fuat Çapa'dan penaltı isyanı!

teknik direktörü , 'a 2-1 yenildikleri maçta yüzde yüz penaltılarının verilmediğini ve bu durumun çok üzücü olduğunu ifade etti.

"YÜZDE YÜZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
Hakemi 'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısının olduğunu iddia eden Fuat Çapa, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Şimdi rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR diyor, ne hakem bir şey diyor. 'nın bunu kaçırması çok üzücü. Fırat Hoca'nın Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var.

maçında da aynı şeyler oldu. Bu maçta da aynı şeyler oldu. Biz teknik adamlar olarak yönetimle, hakemlerle ilgili konuşalım değişen bir şey yok. Camia baskı yapmadıkça es geçiliyor. Bizim gibi camialar baskı yapsa da bir şey olmuyor" dedi.


"BU KADAR UCUZ OLMAMALI"
Hakem kararlarının takımlarının geleceğini belirlediğini vurgulayan Fuat Çapa, "Bunu büyük takıma yapsalar yer yerinden oynardı. Üzücü açıkçası. Ligi geliştirelim, lig zevkli olsun diyoruz ama böyle devam ettiği sürece bir şey yok. 4-5 takım, bazen bir sürprizle 6 takım olabilir ama diğer takımlar için hep aynı şeyler.

Geçmişte de böyleydi sırf bugün değil. Söylüyorsun olmuyor. Söylemeyelim diyoruz. Söylemiyoruz. Biz de emek veriyoruz. Biz de mücadele ediyoruz. Bizim geleceğimizi beliyor bu kararlar. İyi veya kötü teknik adam oluyorsunuz. Bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Pozisyonu değerlendirmek için her şey müsait. Teknoloji var ama bazı pozisyonlarda iyi bir şekilde değerlendiriliyor, bazılarında değerlendirilmiyor. Çok üzücü" şeklinde konuştu.

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