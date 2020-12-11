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-Denizlispor maçında gergin anlar! Ortalık karıştı

'in 12. haftasında oynanan -Denizlispor maçında ev sahibi ekibin bulduğu 2. golden sonra sahada tansiyon yükseldi. Lacivert-beyazlıların centilmenliğe aykırı bir şekilde gol attığını belirten Denizlisporlu oyuncularla ev sahibi takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:32
Kasımpaşa-Denizlispor maçında gergin anlar! Ortalık karıştı

ile Denizlispor arasında oynanan maçında gergin anlar yaşandı.

Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

DENİZLİSPORLU OYUNCULARDAN BÜYÜK TEPKİ

Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti. O sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı.
Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Olayı ardından Bakalorz ve Koita sarı kartla cezalandırıldılar.

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