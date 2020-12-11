Kasımpaşa Denizlispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2'lik skorla kazandı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 36'da Mustafa Yumlu (k.k.), 42'de Fode Koita ve 51'de Kevin Varga kaydetti.

Horozlar'ın sayıları ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan (pen.) geldi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

KASIMPAŞA REKORUNU EGALE ETTİ



Kasımpaşa, bu sonucun ardından 1963'ten sonra ilk kez evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı ve kulüp rekorunu egale etti.