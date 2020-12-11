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Denizlispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 12. haftanın açılış maçında Denizlispor'u konuk eden , rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. (k.k.), ve 'nın golleriyle kazanan lacivert-beyazlılar puanını 18'e yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:05
Kasımpaşa Denizlispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 12. haftanın açılış maçında ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2'lik skorla kazandı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 36'da (k.k.), 42'de ve 51'de kaydetti.

Horozlar'ın sayıları ise 39. dakikada ve 90+2. dakikada Rodallega'dan (pen.) geldi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

KASIMPAŞA REKORUNU EGALE ETTİ

Kasımpaşa, bu sonucun ardından 1963'ten sonra ilk kez evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı ve kulüp rekorunu egale etti.

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