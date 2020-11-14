Haberler Kasımpaşa Kasımpasa’da Buz devri

Kasımpasa’da Buz devri

, ’ın yerine ’u getirdi. 53 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar imza atıldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
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