Mehmet Altıparmak'la deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrası yollarını ayıran Kasımpaşa, İrfan Buz'u takımın başına getirdi. 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonuna imza atıldı. Son olarak geçtiğimiz sezon Bursaspor'da 6 maçta görev yapan Buz, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı. İrfan Buz, özellikle Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseltmesiyle adını duyurmuştu.
Kasımpasa’da Buz devri
Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak’ın yerine İrfan Buz’u getirdi. 53 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar imza atıldı.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50