Sessiz start

Süper Lig'de 6. hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Göztepe'nin 90 dakikalık mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Karşılaşmada ağları bulan tek gol ise VAR'da ofsayta takıldı. Göztepe kalecisi İrfan Can, başarılı müdahaleleriyle takımının İstanbul'dan 1 puanla dönmesini sağladı. İrfan Can'ın bu başarısında bir topu çizgiden çevirerek golü önleyen Mossoro'nun da katkısı vardı.

DİREĞE TAKILDI

Ev sahibi Kasımpaşa, gol için ikinci yarıda da Göztepe kalesine yüklendi. Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı 87. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Karşılaşmanın başarılı ismi kaleci İrfan Can topu kornere çelerek, rakibinin bu son şansına da set vurdu ve maç 0-0 bitti.