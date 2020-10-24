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Sessiz start

Altıncı haftanın ilk karşılaşmasında ’ya konuk olan , gol sesi çıkmayan bu kritik mücadeleden 1 puanla ayrılmayı da başardı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Sessiz start

'de 6. hafta açılış maçında karşı karşıya gelen ile 'nin 90 dakikalık mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Karşılaşmada ağları bulan tek gol ise VAR'da ofsayta takıldı. Göztepe kalecisi , başarılı müdahaleleriyle takımının 'dan 1 puanla dönmesini sağladı. İrfan Can'ın bu başarısında bir topu çizgiden çevirerek golü önleyen Mossoro'nun da katkısı vardı.

DİREĞE TAKILDI
Ev sahibi Kasımpaşa, gol için ikinci yarıda da Göztepe kalesine yüklendi. Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı 87. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Karşılaşmanın başarılı ismi kaleci İrfan Can topu kornere çelerek, rakibinin bu son şansına da set vurdu ve maç 0-0 bitti.

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