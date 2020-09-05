Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da

'da

Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da

Transferin hareketli kulübü , Konyaspor’dan ayrılan 30 yaşındaki kaleci ’ı etti.

Transferin hareketli kulübü , Konyaspor'dan ayrılan 30 yaşındaki kaleci etti. Tecrübeli kaleci, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Taşkıran, geçen sezon oynadığı 11 maçta, kalesinde 23 gol gördü.
  1. 5.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA