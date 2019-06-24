Kasımpaşa Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri ekibi Ajman Club'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı.
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, kadrosunu golcü transferiyle güçlendirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:
"Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
- 24.06.2019
- Güncelleme: 24.06.2019 15:45
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